Polícia Militar lança Operação Saturação em Apucarana

A Polícia Militar (PM) lançou nesta sexta-feira (1º) a Operação Saturação em Apucarana (PR). O comando do 10º BPM reuniu integrantes da tropa na Praça Rui Barbosa para marcar o início da ação, que prevê patrulhamento, bloqueios de trânsito e táticos, saturação de área, abordagens policiais e fiscalização de pessoas que circulam nas principais vias e áreas com grande circulação e eixos comerciais. Veja vídeo abaixo

Além de policiais de Apucarana, a Operação Saturação contará com homens do 5º BPM, de Londrina. O lançamento contou com a presença do tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira, que assumiu o comando do 10º BPM nesta quinta-feira (31).

Segundo ele, a operação será realizada nos 12 municípios de abrangência do batalhão de Apucarana. "Essa operação iniciou nesse momento, a partir de 16 horas, e não tem o horário para acabar e não tem dia também para acabar. Serão ações diárias, em horários diferenciados, principalmente em locais de maior fluxo de pessoas", disse.

Segundo o comandante, a operação também levará em conta os índices de criminais, focando as ações nos bairros e regiões com maiores registros de crimes nas cidades.



"Temos também alguns mandados de prisão para cumprir, mas o principal foco realmente é o preventivo, mostrando realmente que a Polícia Militar está presente", assinala, observando que a intenção é aumentar a sensação de segurança da população.

O coronel pede apoio dos moradores com denúncias no caso de ilicitudes para que os policiais possam atuar imediatamente nessas situações.

Edivaldo assinala ainda que a Operação Saturação terá a presença de equipes táticas, que atuarão também nos municípios da região. O coronel antecipa que o 10º PM tem alguns alvos pré-determinados.

PM lança Operação Saturação em Apucarana tnonline

