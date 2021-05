Polícia Militar inicia operação pronta resposta III

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar deu início a Operação Pronta Resposta III nesta segunda-feira (24) em Apucarana.

As equipes do batalhão de operações especiais (bope), vieram de Foz do Iguaçu e de Curitiba para realizar abordagens, fiscalização e policiamento preventivo.

A operação visa inibir crimes violentos, tráfico de drogas e homicídios da cidade de Apucarana e cidades vizinhas que fazem parte da área de atuação do 10º Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a soldado Gabriela, os policiais estão preparados para prestar um rápido atendimento em ocorrências de maiores riscos, como furto a agências bancárias, explosão de caixa eletrônicos, roubos e outros delitos de natureza grave. Veja a entrevista completa:

