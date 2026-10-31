Polícia Militar fecha ponto de tráfico e prende casal no Fariz Gebrim

Apreensão de cocaína, crack e maconha ocorreu após denúncia; duas adolescentes que estavam na casa foram atendidas pelo Conselho Tutelar

Um homem de 34 anos e uma mulher de 24 foram presos na noite de sexta-feira (30) suspeitos de tráfico de drogas, no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, norte do Paraná. Na residência em que o casal vivia, a Polícia Militar (PM) apreendeu porções de cocaína, maconha e crack, além de materiais usados para preparar os entorpecentes para venda. No local também foram encontradas duas adolescentes que foram acolhidas pelo Conselho Tutelar.

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A ação policial teve início após uma denúncia anônima indicando que a casa funcionava como ponto de comércio de drogas. Durante o patrulhamento, os policiais viram um homem no quintal do imóvel, que é aberto e não possui muros. Ao receber a ordem de parada, o suspeito ignorou os agentes e fugiu para o interior da residência.

Logo na porta de entrada, os policiais encontraram diversos pequenos frascos de cocaína caídos no chão. A equipe ordenou que todos os ocupantes saíssem. Além do casal, estavam no local duas adolescentes, de 14 e 16 anos, que são sobrinhas da moradora.

Questionado sobre a droga no chão, o homem admitiu ter escondido uma sacola atrás da porta. Nela, a polícia encontrou mais cocaína já embalada, 25 gramas de maconha e 7,2 gramas de crack. As buscas na residência também resultaram na apreensão de uma peneira usada para fracionar a droga, embalagens vazias, dois celulares e uma encomenda em nome da mulher contendo mais sacos plásticos idênticos aos usados no tráfico.

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O casal confessou o crime aos policiais e chegou a detalhar os valores que arrecadava com a venda. O Conselho Tutelar foi acionado para acolher e acompanhar as duas menores de idade. O homem, a mulher e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Apucarana para o registro oficial da prisão.



