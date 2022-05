Da Redação

A Polícia Militar (PM) encontrou neste sábado (7) um Fiat Elba Weekend com registro de furto. O carro estava na Rua Sebastião Bertasso, na região do Residencial Parque da Raposa, Zona Rural de Apucarana.

Segundo a equipe policial, o carro abandonado em uma propriedade rural foi encontrado após informações anônimas. O veículo, de acordo com a polícia, estava sem as rodas e peças do motor.

O carro foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.