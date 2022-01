Da Redação

Polícia Militar e Samu salvam vida de menina em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana se deparou com uma ocorrência, na manhã desta quarta-feira, 26, na Rua Cristiano Kussmaul, onde precisou prestar socorro para uma criança de quatro anos de idade.



A equipe percebeu que um veículo Volkswagen Fox, na cor prata, estava tentando realizar contato com a viatura, através de buzinas. Dessa forma, pararam para atender e se depararam com um casal, sendo que a mãe, que estava como passageira, estava segurando sua filha no colo que estava tendo convulsões.

A equipe abriu caminho pelo trânsito com a viatura para que os pais fossem capazes de segui-los em seu próprio veículo. Destaca-se que optaram em levar a criança para o pronto atendimento do SAMU, onde o médico que estava de plantão realizou os primeiros socorros e salvou a vida da criança que, ao ter as vias aéreas desobstruídas, começou a chorar.

Por fim, quando a menina estava estabilizada, a equipe do Samu deslocou mãe e filha para o Hospital da Providência Materno Infantil, para os procedimentos de costume.