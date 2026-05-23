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BRIGA

Polícia Militar é acionada após pai e filho trocarem socos em Apucarana

Após discutir com a mulher, homem e o filho partiram para a agressão na noite desta sexta-feira (22)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 09:57:35 Editado em 23.05.2026, 09:57:30
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Polícia Militar é acionada após pai e filho trocarem socos em Apucarana
Autor Apesar da violência da briga, ninguém quis prestar queixa naquele momento - Foto: Reprodução/Imagem Ilustrativa

Uma discussão familiar terminou em agressões físicas entre um homem, de 40 anos, e seu filho, de 19, na noite desta sexta-feira (22), em Apucarana (PR). A Polícia Militar(PM) foi acionada inicialmente sob a suspeita de um caso de violência doméstica.

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Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com os moradores e apuraram que a confusão começou quando o homem chegou em casa visivelmente embriagado. Ele iniciou uma discussão com a esposa, também de 40 anos, mas, de acordo com o relato repassado à equipe, o atrito com ela ficou apenas nas palavras, sem registro de ameaças ou violência física.

A situação, no entanto, saiu do controle na sequência, quando o homem passou a bater boca com o próprio filho. O desentendimento verbal se agravou rapidamente e os dois acabaram partindo para a agressão mútua, trocando empurrões e socos.

Apesar da violência da briga, ninguém quis prestar queixa ou dar andamento a um processo criminal naquele momento. Como o pai ainda estava bastante alterado e sob efeito de álcool, a esposa e o filho decidiram deixar o imóvel e passar a noite na casa de uma familiar, no bairro Dom Romeu Alberti, como medida de precaução. A equipe policial orientou a família sobre os seus direitos e registrou o boletim da ocorrência.

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agressão física' discussão familiar embriaguez POLICIA MILITAR segurança familiar violência domestica
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