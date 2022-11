Polícia Militar é acionada após moradores ouvirem tiros, no Dom Romeu

Da Redação

A polícia constatou várias perfurações por arma de fogo no muro da residência e na parede

A Polícia Militar (PM) foi acionada no final da manhã desta terça-feira, 15, depois de receber relatos de moradores do Núcleo Habitacional Dom Romeu, em Apucarana, de que estavam ocorrendo disparos de arma de fogo na Rua Santo André.

Segundo o boletim de ocorrências, as denúncias apontavam que um homem teria passado em um automóvel Montana na cor branca e teria dado diversos tiros em direção a um morador, que estava no portão.

No local, a equipe policial realizou diligências para localizar a vítima e o referido automóvel, mas o morador não estava mais no local e o automóvel não foi localizado. A polícia constatou várias perfurações por arma de fogo no muro da residência e na parede.

Foram recolhidos dois projéteis no muro e dois estojos de 9mm na calçada na frente da residência que foi alvo dos disparos. O material foi encaminhado até a delegacia de Apucarana.

