Polícia Militar detém quatro suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana
Entorpecentes foram localizados por cães farejadores dentro de um sapato em imóvel abandonado no Núcleo Fraternidade
Na tarde de quinta-feira (25), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 19 anos e na apreensão de três adolescentes no Núcleo Habitacional da Fraternidade, em Apucarana (PR). O grupo é suspeito de envolvimento com a venda de entorpecentes na região.
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A ação foi desencadeada após a polícia receber denúncias de que suspeitos estariam comercializando drogas em frente a uma loja de conveniência. Segundo os relatos, o grupo utilizava residências abandonadas nas proximidades para esconder o material ilícito.
Ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial flagrou quatro pessoas que, ao perceberem a viatura, tentaram se separar e fugir. Durante a movimentação, um dos suspeitos tentou se livrar de uma pochete, o que motivou a abordagem imediata.
Na revista pessoal, os policiais encontraram celulares, uma pequena quantia em dinheiro e uma porção de maconha. Como as denúncias apontavam que o maior volume de drogas ficava escondido em imóveis vazios na esquina, o canil da PM foi acionado para auxiliar na varredura do local.
Com a ajuda dos cães farejadores, as equipes localizaram, dentro de um calçado em uma das casas abandonadas, diversas drogas prontas para a venda. Foram apreendidas uma porção de maconha, seis de cocaína e onze de crack.
Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão e deverá responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Os três adolescentes, dois de 16 anos e um de 17, foram apreendidos por atos infracionais equivalentes.
O Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar os menores de idade. Todos os envolvidos, junto com o material apreendido, foram encaminhados à delegacia do município para os procedimentos legais cabíveis.