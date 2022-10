Polícia Militar deflagra Operação Sinergia II em Apucarana

Da Redação

O 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) lançou na tarde deste domingo (16), a Operação Sinergia. O lançamento ocorreu na Praça Rui Barbosa e contou com todo o efetivo policial, viaturas e até helicópteros que sobrevoaram a cidade, despertando a curiosidade da população.

Operação

A Operação Sinergia II, que tem como finalidade intensificar o policiamento ostensivo, por meio de ações preventivas e repressivas através de patrulhamento, bloqueios de trânsito, fiscalizações de veículos e pessoas nas áreas com grande circulação de pessoas e eixos comerciais, fortalecendo a ação de presença real da Polícia Militar do Paraná, prevenindo ações criminosas de qualquer natureza em defesa da população, será deflagrada na área do 10° Batalhão de Polícia Militar.

O 10º BPM receberá apoio de equipes policiais de toda a área do Segundo Comando Regional, que reforçarão o policiamento durante a Operação Sinergia II, que se estenderá no decorrer dos próximos dias.

