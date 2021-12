Da Redação

Polícia Militar de Apucarana reforça segurança em dezembro

O comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Marcos José Facio, informou que já iniciou todo o planejamento para reforçar a segurança em Apucarana neste final de ano.

Conforme o comandante, todo o efetivo estará nas ruas e o policiamento com motos será reativado. "Já iniciamos todo planejamento visando não somente o Natal, mas o período também de férias. Vamos reforçar com o pessoal do administrativo. Tem dias que vamos realizar o fecha quartel, com todo mundo na rua, inclusive eu. Vamos aumentar o quantitativo de policiais para coibir crimes. Vamos reativar a Rocam motos e reativar o policiamento com motos, com as novas motos BMW que foram adquiridas pelo Governo do Estado, com moto existe a facilidade de atravessar o centro de forma mais rápida", explica.

Ainda de acordo com o comandante, os bairros também terão policiamento reforçado. "Natal não é só no centro, estaremos disponibilizando viaturas para todos os bairros, com sistema de rondas para que a pessoa possa vir ao centro fazer suas compras. Vai acontecer arrombamentos, vai, não tem como a viatura estar em todos os lugares, temos um déficit muito grande de policiais, não é uma realidade somente de Apucarana, policiais em férias, gestantes, em home office, mas vamos estar levando segurança em todos os cantos da cidade", disse.

O tenente-coronel informou que o reforço na segurança segue até o ano que vem. "Vamos trabalhar muito neste final de ano, além do período do Natal, temos o ano novo e logo depois o período de férias, vamos atuar com reforço nas férias de janeiro e fevereiro", finaliza.

A Operação Natal deve ser lançada em breve. Na terça-feira (30), o comandante concedeu entrevista para o site TNOnline, além do reforço da segurança, falou sobre os casos de furtos de fios de cobre, entre outros assuntos. Assista:

