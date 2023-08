Policía Militar de Apucarana recupera motocicleta furtada

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Miliar (PM) recuperou uma motocicleta furtada após uma denúncia anônima na noite deste domingo (20), na rua Nações Unidas, no Jardim São Pedro, em Apucarana.

Conforme a PM, um popular informou a polícia que dois homens entraram com uma numa área de mata próximo à Praça da Bíblia e retornaram sem a moto. E quando passaram por ele o alertaram“ você não viu nada hein”, e foram embora.

A equipe policial então realizou buscas no lugar indicado e localizou a motocicleta vermelha placas ALU- 6824 Titan 150 em uma construção destruída ao lado da pista da autoescola. Em consulta no sistema foi constatado que a motocicleta havia sido furtada. O guincho foi acionado e o veículo foi entregue na delegacia para as providências cabíveis.

