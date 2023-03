Polícia Militar de Apucarana recupera carreta roubada e prende homem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Militar (PM) de Apucarana recuperou uma carreta roubada em Palmeiras, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu na noite de terça-feira (28) e na manhã desta quarta-feira (1/3) o veículo foi localizado no pátio de um posto de combustíveis, às margens da BR-369. Um homem, de 42 anos, foi preso.

continua após publicidade .

A PM de Apucarana recebeu informações do sistema de monitoramento da empresa que faz a segurança da carreta, que o veículo estaria em Apucarana. Quando a equipe chegou no pátio do posto, encontrou a carreta e o motorista.

De acordo com a PM, o condutor disse que uma pessoa entrou em contato e ofereceu o serviço, pegar a carreta em um posto em Campo Largo, e conduzir o veículo até Apucarana, quando chegasse na cidade, iria receber novas instruções. Ele receberia pelo transporte, mas o valor não foi informado.

continua após publicidade .

Dentro da carreta os policiais encontraram duas placas de veículos que não estavam com alerta de furto ou roubo, e que provavelmente seriam colocadas no caminhão.

De acordo com a PM, os dois semi-reboque foram roubados em Campo Largo. O condutor foi preso e levado para a delegacia. No total, a polícia recuperou o caminhão trator, dois semi-reboque e a carga de óleo vegetal.

Detalhes de como os roubos aconteceram ainda não foram revelados. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News