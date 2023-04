Polícia Militar de Apucarana realiza reunião para aquisição de fuzis

Da Redação

A reunião aconteceu nesta segunda-feira (3)

Nesta segunda-feira (3), o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, norte do Paraná, tenente-coronel Marcos José Facio, realizou uma reunião para a aquisição de fuzis. O propósito é reforçar o policiamento na cidade e demais municípios atendidos.

O encontro foi realizado com membros do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Apucarana, Associações Comerciais de Apucarana e Jandaia do Sul, além de representantes de clubes de tiro desses municípios. O intuito é adquirir o armamento através da arrecadação de recursos pelo CONSEG.

Conforme o 10º BPM, com as viaturas equipadas com fuzis, será possível combater de forma mais eficaz a ação de indivíduos que praticam crimes violentos contra a sociedade. De acordo com a corporação, em casos de roubos e homicídios, por exemplo, os criminosos estão fortemente armados.

Além disso, ainda de acordo com as autoridades, com maior igualdade de fogo, a integridade física e a vida policial e da comunidade estarão mais protegidas. Após a reunião desta segunda-feira (3), as tratativas seguem em discussão.





Contato com a PM de Apucarana

Emergência: 190

WhatsApp para denúncias: (43) 99608-9469

