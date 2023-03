Polícia Militar de Apucarana encontra carro utilizado em crime

Da Redação

Carro foi encontrado no Jardim Aeroporto

Um carro foi encontrado abandonado em meio à mata no Residencial Jaçanã, em Apucarana, norte do Paraná. A princípio, o veículo teria sido utilizado no assassinato do Jardim Colonial, que aconteceu na tarde do último sábado (25), em que Márcio de Almeida Inácio, de 33 anos, foi morto a diversos tiros.

O carro, que teria sido flagrado por testemunhas durante o homicídio, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) no final da tarde desta segunda-feira (27). A ocorrência está em andamento.

Outras duas vítimas, de 37 e 31 anos, foram baleadas na ação criminosa e encaminhadas para o Hospital da Providência. Um homem foi atingido no braço e segue internado, consciente. Já o outro está em estado grave, entubado.

Uma câmera de segurança registrou a sequência de tiros que provocou a morte de Márcio. No local, vários projéteis deflagrados de calibres 12 e 380 foram recolhidos pelos agentes do Instituto de Criminalística.

