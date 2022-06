Polícia Militar de Apucarana atende caso de apropriação indébita; veja

Da Redação

A Polícia Militar (PM), com apoio da Guarda Municipal (GM), atendeu um caso de apropriação indébita na manhã desta sexta-feira (10), na Avenida Ibarale Cazarini, no Residencial Cazarin, em Apucarana. Uma moto, que pertence a uma mulher, foi encontrada no local.

De acordo com a PM, denúncias informaram que uma Biz estava abandonada no endereço. Uma equipe foi verificar a situação e ao checar a placa do veículo foi constatado que a moto tinha um Boletim de Ocorrência por apropriação indébita.

A princípio, a Biz foi usada para um pagamento. O caso será apurado pela Polícia Civil. "Foi feito contato com a proprietária e ela se deslocou até aqui e providenciou uma chave reserva para levar a motocicleta do local. A moto estava travada”, relatou o tenente Kosaka. Veja: null - Vídeo por: ne

Apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal Brasileiro que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O criminoso recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono.