Polícia Militar cumpre três mandados de prisão em Apucarana

Polícia Militar cumpriu os manados

A Polícia Militar cumpriu três mandados de prisão em Apucarana, norte do Paraná, nesta segunda-feira (22). As ocorrências foram registradas no Jardim Marissol, Jardim Cerejeiras e Loteamento Santa Maria.

O mandado do Jardim Marissol, segundo a polícia, ocorreu em uma residência localizada na Rua Ingo Kern. Um homem, de 30 anos, foi detido pelo crime de ameaça.

O mandado cumprido no Jardim Cerejeiras foi contra um homem de 53 anos. Ele foi encontrado pela equipe da PM na Rua Tapuias. Ao informar seu nome, os policias constataram que ele havia um mandado em aberto.

O terceiro mandado, na região do Loteamento Santa Maria, foi pelo crime de furto simples. O detido, de 37 anos, foi abordado pela polícia em frente à casa dele, na Rua Nova Jerusalém.

