Polícia Militar cumpre mandado de prisão nesta quarta-feira - TNOnline

Nesta quarta-feira (2), a Polícia Militar (PM) realizou um cumprimento de mandado judicial, em Apucarana.

Segundo as informações, a polícia se deslocou para a Rua Miguel Simeão, no Shopping Centro Norte, onde havia um homem com um mandado de prisão, expedido pela doutora Ornela Castanho, magistrada da Vara de Família e Sucessões de Apucarana.

Conforme a PM, o indivíduo estava trabalhando no momento da prisão. O autor foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (Depen) para os procedimentos cabivéis.