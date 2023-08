Polícia Militar cumpre dois mandados de prisão em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) cumpriu dois mandados de prisão nesta quarta-feira (23) em Apucarana, no norte do Paraná.

A primeira prisão foi realizada na Rua Liberato de Souza Sardinha, no Jardim Tibati. Segundo a polícia, um homem de 35 anos foi abordado e, após os policiais checarem no sistema, encontraram um mandado em aberto pelos crimes de roubo e furto. Nada de ilícito estava com o homem, que foi levado ao minipresídio.

O segundo foi registrado na Rua Serafim Morsiani, no Jardim Colonial. Um homem de 25 anos foi detido após ser abordado por uma equipe policial que realizava patrulhamento no bairro. O crime não foi informado. Ele também foi conduzido à unidade prisional, informou a PM.

