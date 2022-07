Polícia flagra veículo com mais de 300 Kg de maconha no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha, que pesou 332,090 kg

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite desta terça-feira, 05, por volta das 23h50, para atender a um chamado de uma equipe da Polícia Científica na BR 369, no município de Cambira, no Vale do Ivaí. Um carro foi abandonado no local pelos seus ocupantes e uma grande quantidade de drogas foi encontrada no veículo.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe da Polícia Científica estava em deslocamento para a cidade de Apucarana, quando solicitaram apoio da PM para verificação de um veículo que possivelmente teria sido abandonado, devido ao motorista estar embriagado.

- SAIBA MAIS: PM de Apucarana apreende drogas, notas falsas e prende 4 pessoas

continua após publicidade .

Segundo o relato dos policiais científicos, eles transitavam pela rodovia BR 369, em Cambira, quando um veículo Fiat Strada, de cor prata, transitava ziguezagueando, então deram um alerta sonoro para que o mesmo cedesse passagem, momento em que o condutor se assustou e começou a ir para a contramão, caindo com o veículo em uma valeta. Os ocupantes saíram o veículo e fugiram, sentido a uma plantação.

Durante checagem do veículo os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha, que pesou 332,090 kg.

As placas do veículo não condiziam com o chassi. Outras duas placas foram encontradas no carro. O veículo e a droga foram encaminhados até a delegacia de Apucarana. Ninguém foi preso.

Siga o TNOnline no Google News