Polícia fecha ponto de tráfico e apreende 72 pedras de crack em Apucarana

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (24) suspeito de comercializar drogas no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A ação aconteceu após as autoridades receberem diversas denúncias de que uma residência na Rua Pato Branco funcionava dia e noite como ponto de venda de entorpecentes.

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Para confirmar as denúncias, os policiais realizaram uma vigilância discreta no local. Durante a observação, a equipe notou uma movimentação típica de tráfico: usuários chegavam ao portão, assobiavam para chamar a atenção e entregavam dinheiro a um homem, que em troca repassava pequenos pacotes.

Ao perceber que seria abordado, o suspeito correu para dentro da casa, mas foi acompanhado e detido pela equipe policial. No interior do imóvel, havia outras três pessoas — duas mulheres e um homem —, mas nenhuma delas portava materiais ilícitos.

Com o principal suspeito, que havia tentado fugir, foram encontradas inicialmente duas pedras de crack no bolso, prontas para a venda. Ao lado dele, os policiais localizaram um pacote contendo mais dezenas de porções da mesma droga, totalizando 72 pedras de crack apreendidas. Além dos entorpecentes, foram recolhidos R$ 87 em notas trocadas e dois aparelhos celulares, sendo que o homem admitiu que um dos telefones havia sido pego como garantia em uma negociação de drogas.

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A equipe policial destacou ainda que a residência utilizada para o crime estava em condições de abandono e total insalubridade, com muita sujeira, fiação exposta e poucos móveis.

O suspeito detido, juntamente com as drogas, o dinheiro e os celulares apreendidos, foi encaminhado à delegacia de Apucarana para as providências legais cabíveis.