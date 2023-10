Polícia encontra tratores abandonados no Pirapó e tenta achar donos

Dois tratores foram encontrados pela Polícia Civil durante a madrugada desta quinta-feira (26), abandonados em uma propriedade rural no distrito do Pirapó em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a polícia, os proprietários estão sendo procurados, mas a suspeita principal é que os veículos sejam produtos de furto.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Câmera flagra acidente em Apucarana; motorista fugiu

Ainda segundo os agentes, os tratores estavam escondidos na propriedade rural, com as chaves na ignição, o que representaria indícios de furto. No entanto, os policiais ressaltam que uma divulgação em massa está sendo feita na tentativa de encontra um possível proprietário legítimo.

continua após publicidade

Os veículos foram apreendidos pela Polícia Civil até que a situação seja esclarecida. Conforme os policiais, nenhum Boletim de Ocorrências relatando o furto dos tratores foi registrado até o fechamento desta matéria.

Siga o TNOnline no Google News