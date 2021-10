Da Redação

Polícia encerra festa com som alto em Apucarana

Aos denúncia, a equipe policial de Apucarana foi até o Jardim Ponta Grossa, onde estava acontecendo uma festa em uma casa e o som estava perturbando os vizinhos da região.



No local, a PM conversou com o responsável pelo evento, que informou que alugou a área de lazer de uma pessoa muito conhecida no meio policial e que ele tinha uma documentação de autorização. No entanto, os policiais desconheciam qualquer documento que autorizasse a festa.

Conforme o boletim, o dono da festa aceitou a advertência e encerrou de imediato o som, e solicitou de maneira espontânea que seus convidados se retirassem, sendo liberada no local. Ainda de acordo com a PM, os convidados estavam com sinais de embriaguez.

Os solicitantes foram orientados pelos policiais.