Polícia é chamada para recolher feto no cemitério e encontra cão morto

Cachorro morto foi embrulhado em um tecido e deixado no cemitério

A denúncia de um feto abandonado no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, no norte do Paraná, mobilizou quatro viaturas de equipes de segurança na tarde deste sábado (24).

Entretanto, quando as equipes chegaram no local, encontraram um cadáver de um animal que estava embrulhado em um tecido, abandonado próximo ao muro do cemitério.

Segundo a polícia, o denunciante acreditou que tratava-se de um bebê abandonado e acionou as forças de segurança que atendiam um homicídio no distrito de Vila Reis.

Agentes da Polícia Civil, Polícia Militar, criminalística, Instituto Médico Legal (IML), bem como a administração do cemitério foram verificar o achado. A situação causou revolta aos agentes de segurança, uma vez que o cemitério não é o local adequado para deixar animais mortos. A polícia deve apurar a situação.

SAIBA O QUE FAZER

Muitos tutores não sabem, mas existem cemitérios especializados para o sepultamento e cremação de pets. A maioria deles aceita cachorros no seu terreno. Você pode procurar os mais próximos na sua cidade e se informar sobre valores e serviços.

