Polícia é chamada para atender mãe no Materno Infantil

Da Redação

Uma mãe que mora em Apucarana informou à Polícia Militar (PM), que a filha, de apenas quatro anos, chegou da escola reclamando de dores nas partes íntimas. A criança foi levada para o Materno Infantil do Hospital da Providência. A ocorrência foi registrada por volta das 23h desta quinta-feira (12). O Conselho Tutelar também atendeu a ocorrência.

A mãe contou que há um mês a filha já chegou da escola com dores nas partes íntimas e disse que uma amiguinha colocou o dedo. Porém, nesta quinta, a criança chegou novamente relatando a mesma situação e a mãe percebeu que ela estava com vermelhidão, então levou a menina até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Depois de um primeiro atendimento, a criança foi encaminhada para o Materno do Hospital da Providência, lá, a médica repassou para a mãe e equipes que a garotinha estava com a região de intróito vaginal com hiperemia intensa, o que sugere um processo inflamatório.

A PM registrou um Boletim de Ocorrência, orientou a mãe e a Polícia Civil deve apurar os fatos.