Polícia é acionada após confusão em motel no Pirapó

Cliente se desentendeu com a proprietária do motel

Uma confusão em um motel localizado no Pirapó, em Apucarana, virou caso de polícia no início da madrugada desta terça-feira, 20. Uma mulher acionou os policiais depois de se desentender com a proprietária do local, de acordo com a PM.

Segundo o boletim de ocorrências, foi repassado para equipe que no endereço informado uma cliente se desentendeu com a proprietária do motel, por não concordar com o valor cobrado pelo uso das dependências. Ainda de acordo com o boletim da PM, a cliente chamou a polícia porque que se sentiu humilhada pela forma que foi tratada, em razão de sua cor.

Dessa forma, a equipe policial orientou a cliente e confeccionou um boletim de ocorrências. Ninguém foi preso.

