Polícia de Apucarana busca por suspeito de abuso sexual contra jovem

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de Apucarana confirmou que os investigadores estão em busca de imagens e pistas que ajudem a esclarecer o caso

"Tenho quase 30 anos de polícia, e ultimamente estão acontecendo muitas situações que antigamente não atendíamos, que são os estupros de vulnerável, estupro contra crianças, adolescentes, mulheres", disse o Cabo Ribas, da PM de Apucarana. Ele e equipe atenderam no final de semana um caso envolvendo uma adolescente, vítima de violência sexual.

continua após publicidade .

Conforme apurou a reportagem, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou a conjunção carnal e encontrou ferimentos nas partes íntimas da jovem. "A moça saiu para pagar uns boletos para a mãe, mas não voltou pra casa. Foi encontrada somente na manhã de sábado. Ela comentou que um cara tinha acompanhado ela no centro, no período da tarde, mas que por volta das 21h, 22h, ela foi novamente abordada por esse cara na área central, porém, foi perdendo a consciência, como se tivesse desmaiado e foi colocada dentro do carro. Ela acordou nua, em uma data vazia, entre as Ruas Ponta Grossa e Guarapuava, pessoal de um comércio viu a situação, ajudou ela, chamou a mãe e o Samu a levou para a UPA", detalha o PM.

A Polícia Civil de Apucarana confirmou que os investigadores estão em busca de imagens e pistas que ajudem a esclarecer o caso. No sábado (10), os pais e a garota foram ouvidos e orientados.

continua após publicidade .

A Polícia Civil está em alerta pois os casos de violência sexual têm aumentando em Apucarana. No último dia 7, uma mulher foi estuprada durante assalto em Apucarana. A chácara onde ela mora foi invadida por um homem que ainda agrediu ela com um golpe de barra de ferro na cabeça.

No começo do mês de agosto, a civil divulgou que investigava quatro casos de estupros. Um adolescente, de 17 anos, foi violentado ao sair da escola. O caso foi registrado na Rua São Paulo, na Vila Feliz, nas proximidades do Sesc Apucarana, no dia 23 de maio deste ano. Outras duas mulheres foram violentadas no dia 22 de maio e 29 de julho, em regiões diferentes da cidade.

De todos os casos, até o momento apenas um homem, de 42 anos, envolvido no estupro contra uma mulher, ocorrido no dia 29 de julho, foi preso no final do mês passado. A vítima contou que foi agarrada pelos cabelos e levada até uma construção, na região do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir).

continua após publicidade .

Na época a vítima disse que o homem encostou um objeto pontiagudo em sua cintura, que foi ameaçada e na sequência, o estupro aconteceu. O homem fugiu levando a bolsa da mulher com todos seus pertences dentro.

Siga o TNOnline no Google News