Polícia cumpre mandados contra organização criminosa em Apucarana

O trabalho policial está em andamento

Policiais da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP) realizam nesta quarta-feira, 09, uma operação que visa cumprir pelo menos 7 mandados de busca e apreensão resultantes de uma investigação contra uma organização criminosa que estaria atuando em propriedades rurais da cidade.

O trabalho policial está em andamento desde as primeiras horas da manhã e a polícia deverá divulgar um balanço completo da operação ainda nesta quarta-feira.

Em breve, mais informações

Na região

O Ministério Público do Paraná, por meio dos Núcleos de Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), cumpre nesta quarta-feira (09), 26 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão no âmbito da Operação Chão de Giz, que apura a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraudes a licitação e lavagem de ativos, peculato, entre outros. Saiba mais clicando aqui.

