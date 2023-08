Polícia Civil resgata cães em situação de maus-tratos no Pirapó

Ao menos dois cães em situação de maus-tratos foram resgatados pela Polícia Civil, em uma casa localizada no Distrito do Pirapó, em Apucarana, no norte do Paraná. Os agentes foram até o endereço na quinta-feira (3) após receberem denúncias. A ação contou com apoio da Prefeitura Municipal.

Os animais, um cão adulto e um filhote, foram recolhidos e receberam atendimento médico veterinário. De acordo com o delegado André Garcia, os exames comprovam que os animais estavam em situação de maus-tratos.

Os moradores não estavam no imóvel no momento da diligência policial, o que impossibilitou a prisão em flagrante. No entanto, segundo o delegado, eles já foram identificados e vão responder criminalmente.

“O fato de os moradores não estarem lá não permitiu que fossem presos em flagrante. No entanto, temos indícios suficientes da autoria e eles vão responder por crime de maus-tratos que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão”, assinala.

