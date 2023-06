Polícia Civil recupera retroescavadeira furtada em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil (PC) de Apucarana recuperou no fim da tarde desta quarta-feira, 31, a retroescavadeira furtada no dia 17 de maio em uma propriedade rural do Distrito de Caixa de São Pedro, Zona Rural da cidade. O veículo estava na cidade de Guaraci, a cerca de 86 Km de Apucarana.

Segundo a PC, após investigações e denúncias, os policiais chegaram ao local onde a retroescavadeira estava escondida. Até o momento, ninguém foi preso. Ainda nesta quinta-feira, o delegado André Garcia deve trazer mais detalhes sobre o caso.

Durante as investigações, um vídeo que mostrava o maquinário em outra cidade foi divulgado pelo dono do veículo. Na gravação, a máquina aparece em cima de um caminhão e passando pela cidade de Iguaraçu, sentido ao município de Santa Fé, na Microrregião de Astorga, próximo ao município onde a máquina foi localizada.

