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CRIME

Polícia Civil recupera celular furtado do Senai em Apucarana; saiba mais

Setor de Furtos e Roubos da 17ª SDP contabiliza 26 celulares restituídos aos proprietários neste ano

Escrito por Da Redação
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Polícia Civil recupera celular furtado do Senai em Apucarana; saiba mais
Autor A PC-PR informou que a mulher deverá ser indiciada por furto qualificado pelo abuso de confiança e pela subtração de aparelho - Foto: Divulgação

Um celular corporativo furtado do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Apucarana foi recuperado pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR) na residência de uma funcionária da instituição. O equipamento, levado no fim de agosto, foi devolvido nesta terça-feira (27) a um representante da unidade.

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O aparelho foi localizado e apreendido na segunda-feira (26), durante diligências do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP). A moradora da residência, que trabalhava como zeladora no Senai, foi ouvida na delegacia e confessou ter levado o celular.

A PC-PR informou que a mulher deverá ser indiciada por furto qualificado pelo abuso de confiança e pela subtração de aparelho de telefonia celular. Conforme a corporação, ela não possui antecedentes criminais.

A entrega do equipamento foi formalizada na delegacia, onde um representante do Senai compareceu para recebê-lo. Com essa recuperação, o Setor de Furtos e Roubos da 17ª SDP contabiliza 26 celulares restituídos aos proprietários neste ano.

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Apucarana Furto polícia civil recuperação de celular senai
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