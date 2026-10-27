Polícia Civil recupera celular furtado do Senai em Apucarana; saiba mais

Setor de Furtos e Roubos da 17ª SDP contabiliza 26 celulares restituídos aos proprietários neste ano

Um celular corporativo furtado do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Apucarana foi recuperado pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR) na residência de uma funcionária da instituição. O equipamento, levado no fim de agosto, foi devolvido nesta terça-feira (27) a um representante da unidade.

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O aparelho foi localizado e apreendido na segunda-feira (26), durante diligências do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP). A moradora da residência, que trabalhava como zeladora no Senai, foi ouvida na delegacia e confessou ter levado o celular.

A PC-PR informou que a mulher deverá ser indiciada por furto qualificado pelo abuso de confiança e pela subtração de aparelho de telefonia celular. Conforme a corporação, ela não possui antecedentes criminais.

A entrega do equipamento foi formalizada na delegacia, onde um representante do Senai compareceu para recebê-lo. Com essa recuperação, o Setor de Furtos e Roubos da 17ª SDP contabiliza 26 celulares restituídos aos proprietários neste ano.