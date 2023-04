Polícia Civil recupera carreta roubada; motorista é encontrado

Da Redação

Carreta foi recuperada pela Polícia Civil

A Polícia Civil recuperou no final da tarde desta quinta-feira (27) uma carreta que foi roubada por criminosos. O veículo foi localizado na Rua Aço, na região do Parque Industrial Norte de Apucarana, no norte do Paraná. O motorista, segundo populares, foi capturado e está sendo mantido como refém.

Os investigadores da 17ª Subdivisão Policial trabalham neste momento para encontrar o motorista do veículo. A carreta, com placas de Palmeira das Missões, do Rio Grande do Sul, foi recuperada e levada ao pátio da Polícia Civil.

Conforme informações dos policiais civis, populares viram o condutor do caminhão sendo colocado para dentro de um carro, modelo Gol branco, que fugiu do local na sequência. A carreta foi deixada aberta e no meio da rua. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação criminosa e foram repassadas à polícia. O caso é investigado.

A vítima é moradora de Turvo, interior de Santa Catarina. O motorista havia ido ao Paraná para fazer um frete em Curitiba e, através de um aplicativo de fretes, acabou negociando com os criminosos e aceitando realizar o suposto serviço em Apucarana, de acordo com as investigações.

O Gol utilizado no crime foi encontrado abandonado na noite desta quinta-feira (27) no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana.

Na madrugada desta quinta-feira (27), uma situação bem parecida foi registrada em Apucarana. Um motorista teve o caminhão roubado ao ser contratado para um frete de Apucarana até Cuiabá (MT), porém, foi vítima de assalto. O veículo foi levado pelos ladrões e já recuperado pela Polícia Militar (PM). O condutor foi feito refém por várias horas.

Atualização: na noite desta quinta, o motorista procurou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Civil vai ouvir o condutor do caminhão na manhã desta sexta (28).

