Polícia Civil recupera BMW roubada após casal ser amarrado durante assalto em Apucarana

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) recuperou uma BMW X4 poucas horas após o veículo de luxo ter sido roubado durante um assalto com reféns na manhã desta quarta-feira (24), em Apucarana. O veículo de luxo foi levado por dois homens armados que invadiram uma residência na Rua Diva Nadir, na Vila Frankó, onde renderam, amarraram e trancaram um casal no quarto do imóvel.

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De acordo com o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, os criminosos abandonaram o veículo em uma área de mata na zona rural de Cambira. O carro foi localizado trancado e o local foi preservado intacto pelos policiais para o trabalho dos papiloscopistas. Com uso de uma chave reserva, a BMW será aberta para perícia. O delegado afirma que, provavelmente, os bandidos pretendiam voltar até o local para retirar os pertences.

"Antes mesmo da abertura do veículo, os policiais civis conseguiram visualizar, através dos vidros, objetos supostamente subtraídos da residência que foram deixados no interior da BMW", explica o delegado. Segundo ele, o carro é avaliado entre R$ 399.892,00 e R$ 386.712,00, conforme a tabela Fipe, e não tinha seguro.

O assalto foi registrado na manhã desta quarta-feira. Vizinhos, que notaram uma movimentação suspeita na casa, localizada nas proximidades da agência da Copel, em Apucarana, chamaram os policiais. Equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil foram até o local e encontraram o casal amarrado. Eles precisaram arrombar o imóvel para desamarrar as vítimas.

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O levantamento no local apontou que, além do automóvel, a dupla armada subtraiu dois aparelhos celulares e outros pertences, fugindo pelos fundos da propriedade após danificar a cerca elétrica. A Polícia Civil agora concentra os trabalhos na análise das imagens do sistema de monitoramento da casa e também da rua para identificar e prender os autores do crime, que estão foragidos.

