Polícia Civil prende três suspeitos de duplo homicídio ocorrido em 2023 em Apucarana

Investigações continuam para localizar o último envolvido no ataque, que já é considerado foragido pela Justiça

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, cumpriu três mandados de prisão preventiva e ordens de busca e apreensão durante a Operação Remainder War. A ação visa esclarecer um duplo homicídio e uma tentativa de homicídio qualificado ocorridos no município em março de 2023. Um quarto investigado teve buscas realizadas no Estado de Santa Catarina, mas não foi localizado e permanece foragido.

- LEIA MAIS: Paraná atinge menor índice histórico de criminalidade no primeiro semestre de 2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Executada de forma fragmentada devido à complexidade da localização dos alvos, a operação teve sua primeira prisão efetuada na sexta-feira (14), em uma ação conjunta da equipe de Apucarana com a Polícia Rodoviária Federal. No dia seguinte, no sábado (15), os agentes localizaram e prenderam outros dois investigados na própria cidade. As ordens cumpridas no Estado catarinense contaram com o apoio operacional da Polícia Civil local.

O crime investigado ocorreu na noite de 25 de março de 2023, no Jardim Colonial, quando homens fortemente armados surpreenderam três vítimas e efetuaram diversos disparos. Márcio de Almeida Inácio morreu no local, enquanto Elvis Cássio Lemes chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital. A terceira vítima, Marlon Lemes, sobreviveu aos ferimentos após receber atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o ataque foi previamente planejado e envolveu divisão de tarefas, uso de armamento de alto poder ofensivo e a utilização de um veículo roubado com placas clonadas, além de manobras para ocultar vestígios após a execução. O cruzamento de dados de inteligência ao longo de mais de três anos permitiu individualizar a conduta de cada participante. As diligências prosseguem para capturar o último suspeito e concluir o inquérito policial.