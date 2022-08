Polícia Civil prende traficante de drogas e apreende R$ 37 mil

Da Redação

Um jovem, de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (24) pelo crime de tráfico de drogas, dentro de sua casa localizada no Jardim Morada do Sol, em Apucarana. No local, conforme a Polícia Civil, foram apreendidos R$ 37 mil em notas trocadas, 280 gramas de maconha e munições.

" Vínhamos investigando esse homem e nesta quarta, após o Poder Judiciário expedir um mandado de busca e apreensão, os investigadores da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana concluíram a prisão do autor - Marcus Felipe da Rocha, delegado da Polícia Civil - Marcus Felipe da Rocha, delegado da Polícia Civil

Diante dos fatos, segundo o delegado, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde responde pelo crime de tráfico de drogas.

Outra prisão por tráfico de drogas

Um estudante de direito, de 19 anos, foi preso em Curitiba nesta terça-feira, dia 23 de outubro, suspeito de fazer delivery de maconha. De acordo com a Polícia Civil, o rapaz alegou que começou a vender drogas após parar de receber mesada.

Conforme a investigação, o jovem contratava entregas por aplicativo e assim enviava drogas aos compradores. Segunda a polícia, um motoboy que presta serviço para aplicativos descobriu que dentro de um pacote lacrado havia maconha, então levou a droga para a Polícia Civil.

