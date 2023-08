Polícia Civil prende suspeito de matar o irmão em Apucarana

Crime ocorreu na madrugada do dia 26 de julho

O homem suspeito de matar o próprio irmão em Apucarana, na madrugada do último dia 26, foi preso nesta quarta-feira (2) pela Polícia Civil. Segundo o delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial, André Garcia, o acusado, de 48 anos, se entregou acompanhado da defesa e confessou ter disparado contra a vítima Marcio Nazario, 44 anos.

"O defensor dele me procurou dizendo que ele queria se entregar. E isso aconteceu por volta das 15h30, ele procurou essa Delegacia de Polícia e acabou se entregando. Como já havia o mandado de prisão, evidentemente, ele ficou preso, foi interrogado e confessou a autoria delitiva", contou Garcia.

Ainda de acordo com o delegado, durante o interrogatório, o suspeito disse ter disparado acidentalmente, entretanto, o irmão dele foi atingido três vezes. "Por enquanto, não nos informou onde estaria a arma de fogo utilizada no crime e apresentou uma versão fantasiosa que se tratou de um disparo acidental, no entanto, nós estamos falando de três disparos. Difícil acreditar que três acidentes subsequentes aconteceram naquele momento", disse.

O crime

O assassinato ocorreu na madrugada do dia 26 de julho, na Rua Grande Alexandre, no bairro Vila Nova. Vizinhos informaram a equipe policial que durante todo o dia os irmãos discutiram, e que por volta das 23h35 ouviram novamente uma discussão, desta vez a briga aconteceu na rua. Na sequência ouviram os disparos de arma de fogo e um veículo saindo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, só puderam constatar o óbito do homem que já estava sem vida quando a equipe chegou. A vítima foi atingida na região tórax.

