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MANDADO DE PRISÃO

Polícia Civil prende suspeito de latrocínio e captura 2º foragido em barbearia de Apucarana

Alvo principal era investigado por crime cometido em fevereiro; segundo suspeito tentou enganar policiais e tinha mandado de prisão em aberto

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 19:06:18 Editado em 31.07.2026, 19:06:15
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Polícia Civil prende suspeito de latrocínio e captura 2º foragido em barbearia de Apucarana
Autor Polícia Civil efetuou prisões nesta sexta-feira (31) - Foto: TNOnline

Policiais civis de Apucarana prenderam dois foragidos da Justiça na tarde desta sexta-feira (31), em uma barbearia localizada no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. A ação inicial tinha como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra um investigado por latrocínio, mas a abordagem no local resultou também na captura de um homem procurado pelo estado de São Paulo.

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A localização do suspeito de latrocínio, cujo mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana devido a um crime ocorrido em fevereiro de 2026, aconteceu graças ao trabalho de inteligência da 17ª Subdivisão Policial (SDP). Os agentes rastrearam o paradeiro do investigado e efetuaram a prisão dentro do estabelecimento comercial sem que houvesse qualquer resistência.

Durante os procedimentos de praxe, os policiais decidiram checar a identidade das outras pessoas que estavam na barbearia. Um dos presentes tentou despistar a equipe afirmando não ter documentos. Como nenhuma informação compatível foi encontrada nos sistemas policiais, o homem foi conduzido à delegacia para uma averiguação detalhada.

Já na unidade policial, ele acabou confessando ter fornecido um nome falso. Com a verdadeira identidade revelada, os policiais constataram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por regressão de regime, expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Itapira, no interior de São Paulo. A ordem judicial foi cumprida imediatamente.

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Após a finalização dos trâmites legais na delegacia, ambos os presos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Penal (Deppen), onde permanecem à disposição da Justiça. A corporação ressaltou que a captura não planejada do segundo foragido é fruto da integração entre os setores de inteligência e pronta resposta operacional durante o policiamento rotineiro na cidade.

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Apucarana criminalidade latrocinio polícia civil segurança pública
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