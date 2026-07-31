Polícia Civil prende suspeito de latrocínio e captura 2º foragido em barbearia de Apucarana

Policiais civis de Apucarana prenderam dois foragidos da Justiça na tarde desta sexta-feira (31), em uma barbearia localizada no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana. A ação inicial tinha como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra um investigado por latrocínio, mas a abordagem no local resultou também na captura de um homem procurado pelo estado de São Paulo.

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A localização do suspeito de latrocínio, cujo mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana devido a um crime ocorrido em fevereiro de 2026, aconteceu graças ao trabalho de inteligência da 17ª Subdivisão Policial (SDP). Os agentes rastrearam o paradeiro do investigado e efetuaram a prisão dentro do estabelecimento comercial sem que houvesse qualquer resistência.

Durante os procedimentos de praxe, os policiais decidiram checar a identidade das outras pessoas que estavam na barbearia. Um dos presentes tentou despistar a equipe afirmando não ter documentos. Como nenhuma informação compatível foi encontrada nos sistemas policiais, o homem foi conduzido à delegacia para uma averiguação detalhada.

Já na unidade policial, ele acabou confessando ter fornecido um nome falso. Com a verdadeira identidade revelada, os policiais constataram que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por regressão de regime, expedido pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Itapira, no interior de São Paulo. A ordem judicial foi cumprida imediatamente.

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Após a finalização dos trâmites legais na delegacia, ambos os presos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Penal (Deppen), onde permanecem à disposição da Justiça. A corporação ressaltou que a captura não planejada do segundo foragido é fruto da integração entre os setores de inteligência e pronta resposta operacional durante o policiamento rotineiro na cidade.