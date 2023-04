Polícia Civil prende servidor público com munição de uso restrito

Da Redação

Pistola, revólver e munição foram apreendidos

Um servidor público de 30 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (26) pela Polícia Civil de Apucarana por crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento. Duas armas e farta munição, incluindo de armamento de uso restrito, também foram apreendidas na operação. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços do envolvido, que tem registro de Colecionador, Atirador Esportivo e Caçador (CAC), e que estava sendo investigado fazer uso ilegal das armas.

Segundo o delegado André Garcia, os mandados foram cumpridos na região do Jardim Araucária, zona sul de Apucarana, onde o CAC reside. Nos locais foram apreendidas uma pistola 9 mm e um revólver calibre 38. "Chama atenção que entre a farta munição encontrada havia 5 cartuchos de 1.50, munição de metralhadora, uma arma de uso restrito das forças armadas usada inclusive como armamento antiaéreo", comenta. (veja a abaixo entrevista com o delegado)

O servidor estava sendo investigado porque vinha, segundo denúncias recebidas pela Polícia Civil, disparando as armas na região onde mora. "Vale ressaltar que o fato de ser CAC não confere direito de disparar armas de fogo exceto em local controlado, como clubes de tiro", diz o delegado.

O CAC, que atua como servidor municipal no município de Arapongas, foi detido em flagrante por crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento que veda manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito.

