Polícia Civil prende seis pessoas em operação contra tráfico e roubos

Seis pessoas foram presas durante a operação MF, deflagrada pela Polícia Civil da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. Policiais civis foram para as ruas da cidade nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, (31). A corporação tinha como missão cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em desfavor de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e roubos a propriedades rurais ocorridos na cidade de Apucarana.

A ação contou com a participação de 45 policiais, com o apoio do Núcleo Operação com cães (NOC), Delegacia da Mulher de Apucarana e demais Delegacias da área da 17ª SDP.

Durante a operação, seis pessoas foram presas por força de mandados de prisão expedidos pelo Poder Judiciário de Apucarana, e duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, no cumprimento dos mandados de busca, objetos foram apreendidos e serão utilizados como elementos de informação que irão auxiliar nas investigações.

