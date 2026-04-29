Polícia Civil prende pai suspeito de estuprar a filha de 13 anos em Apucarana

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Um homem investigado por estupro de vulnerável foi preso nesta quarta-feira (29), pela Delegacia da Mulher de Apucarana (PR). A vítima dos abusos é a própria filha do suspeito, uma adolescente de 13 anos. Para garantir a proteção integral da menor e evitar qualquer tipo de exposição, as autoridades optaram por não divulgar o local exato ou o bairro onde a prisão foi efetuada.

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A denúncia veio à tona após a vítima ser ouvida em sede de escuta especializada, um procedimento humanizado e próprio para colher relatos de crianças e adolescentes vítimas de violência. Segundo as investigações, o pai se aproveitava de momentos em que não havia mais ninguém na residência, ou quando os demais moradores estavam dormindo, para cometer os crimes.





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Delegada titular da Delegacia da Mulher, Luana Lopes, - Foto: REPRODUÇÃO Delegada titular da Delegacia da Mulher, Luana Lopes, - Foto: REPRODUÇÃO

Segundo a delegada titular da Delegacia da Mulher, Luana Lopes, os abusos são recentes e, durante a oitiva com os profissionais capacitados, a adolescente demonstrou forte abalo emocional. A delegada relatou que, ao ser questionada sobre boatos de que a denúncia seria uma retaliação por conta de alguma discussão familiar, a menina negou de forma contundente e expressou preocupação com o irmão mais novo.

“Nesse momento ela chorou muito, e falou que não, que não era por causa disso, que tudo o que ela tava contando era verdade e que ela tinha muito receio que ele pudesse fazer inclusive com o irmão dela, que é menor”, detalhou a delegada.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. O inquérito segue em sigilo absoluto, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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