Polícia Civil prende mulher suspeita de assaltar motorista após pedir carona em Apucarana

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na tarde desta terça-feira (15), uma mulher de 29 anos suspeita de assaltar um motorista que lhe ofereceu carona em Apucarana. A prisão temporária, cumprida por equipes do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP), é desdobramento de um crime ocorrido na madrugada de 30 de agosto, quando a vítima teve seu automóvel e pertences roubados sob ameaça.

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De acordo com as investigações, a vítima dava carona à mulher e a uma segunda pessoa quando a dupla anunciou o assalto. Utilizando uma faca para intimidar o motorista, os criminosos levaram o carro, um aparelho celular, documentos pessoais, uma carteira e cerca de R$ 380 em dinheiro.

O veículo roubado já havia sido localizado e recuperado pela Polícia Militar na madrugada do dia 2 de setembro, na região central de Apucarana, sendo posteriormente devolvido ao proprietário. Com o avanço das apurações e a identificação da suspeita, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária da mulher, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A detida agora é investigada pela possível prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e subtração de aparelho celular. A Polícia Civil informou que as diligências continuam em andamento com o objetivo de identificar o segundo participante da ação criminosa e esclarecer todos os detalhes do assalto.