Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SEGURANÇA

Polícia Civil prende mulher suspeita de assaltar motorista após pedir carona em Apucarana

Veículo levado na ação foi recuperado dias após o assalto; mandado de prisão temporária foi cumprido nesta terça-feira (15)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil prende mulher suspeita de assaltar motorista após pedir carona em Apucarana
Autor Prisão aconteceu após investigações da Polícia Civil de Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

A Polícia Civil do Paraná prendeu, na tarde desta terça-feira (15), uma mulher de 29 anos suspeita de assaltar um motorista que lhe ofereceu carona em Apucarana. A prisão temporária, cumprida por equipes do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP), é desdobramento de um crime ocorrido na madrugada de 30 de agosto, quando a vítima teve seu automóvel e pertences roubados sob ameaça.

-LEIA MAIS: Acidente de trânsito deixa motociclista ferida na BR-376 em Jandaia do Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as investigações, a vítima dava carona à mulher e a uma segunda pessoa quando a dupla anunciou o assalto. Utilizando uma faca para intimidar o motorista, os criminosos levaram o carro, um aparelho celular, documentos pessoais, uma carteira e cerca de R$ 380 em dinheiro.

O veículo roubado já havia sido localizado e recuperado pela Polícia Militar na madrugada do dia 2 de setembro, na região central de Apucarana, sendo posteriormente devolvido ao proprietário. Com o avanço das apurações e a identificação da suspeita, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária da mulher, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

A detida agora é investigada pela possível prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e subtração de aparelho celular. A Polícia Civil informou que as diligências continuam em andamento com o objetivo de identificar o segundo participante da ação criminosa e esclarecer todos os detalhes do assalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana Crime notícias locais segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV