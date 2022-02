Da Redação

Polícia Civil prende jovem com relógio furtado em Apucarana

Nesta terça-feira (1º), investigadores do setor de furtos e roubos da Polícia Civil de Apucarana cumpriram um mandado de busca e apreensão e prenderam um jovem de 18 anos que estava com um relógio furtado.

A operação foi realizada em uma residência no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman e faz parte de uma investigação dos policiais civis que, de acordo com eles, outros mandados deverão ser cumpridos no decorrer dos próximos dias.

O proprietário do relógio contou à polícia que o objeto teve um custo de quase R$ 2 mil.

O jovem, que estava também com porções de maconha, deve responder por receptação e drogas para consumo, segundo os investigadores. Ele foi conduzido para a delegacia de Apucarana.