Polícia Civil prende jovem com extensa ficha criminal em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um jovem, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) de Faxinal na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com informações, a prisão aconteceu em uma casa localizada na Rua Vitor Hugo Pilizaro, no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana, norte do Paraná. A ação foi coordenada pelo delegado Ricardo Mendes.

continua após publicidade

O setor de Vigilância e Captura da PC de Faxinal teria localizado o homem que estava foragido da Justiça por volta das 10 horas desta sexta. Ele possuía uma mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Grandes Rios.

- LEIA MAIS: Vereador de Nova Tebas é alvo de operação por alugar imóvel público

continua após publicidade

Conforme apurações, o detido tem uma extensa ficha criminal, com registro de diversos delitos. Entre eles estão: tráfico de drogas; desacato; desobediência; resistência; corrupção de menores; ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Após a prisão, o foragido foi encaminhado para a carceragem da Cadeia Pública de Faxinal, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.



Siga o TNOnline no Google News