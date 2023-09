Polícia Civil prende homem que mantinha esposa em cárcere privado

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Apucarana, em apoio à Delegacia da Mulher, prendeu, no final da manhã desta terça-feira (19), um homem suspeito de manter a companheira em cárcere privado na cidade, situada no norte do Paraná.

A mulher também foi vítima de tentativa de feminicídio. Ela foi encontrada com um corte profundo no pescoço, além de várias lesões no rosto.

O homem foi localizado no Núcleo Habitacional José Mercadante, em Apucarana, e levado pelos investigadores até a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

A delegada da Mulher de Apucarana, Luana Lopes, concederá uma entrevista coletiva no período da tarde com mais detalhes sobre o crime e a prisão do homem.

