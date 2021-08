Da Redação

Polícia Civil prende homem procurado por homicídio

Um homem de 25 anos procurado por duplo homicídio em Curitiba foi preso na noite de quinta-feira (12), na zona rural de Califórnia.

Os investigadores do setor de homicídios da delegacia de Apucarana encontraram o acusado em uma casa, na Estrada da Taquarinha.

De acordo com a polícia, o procurado é responsável por um crime que aconteceu em 2020. O criminoso assassinou duas pessoas, identificadas como Maria Soeli de Souza Santos e Eugenio da Silva, de 40 e 50 anos.

O duplo homicídio ocorreu nas margens da BR-277, em Curitiba. As vítimas foram encontradas, com marcas de tiro na cabeça, no interior de um veículo HB20 preto. Na época, as autoridades encontraram três cápsulas deflagradas no local.

Ainda conforme a polícia, logo após o crime, o acusado, que foi preso em Califórnia, e um outro suspeito fugiram a pé pela rodovia.