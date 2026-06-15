Polícia Civil prende homem foragido por tráfico e associação criminosa

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Um homem de 31 anos, foragido da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, foi preso na tarde desta segunda-feira (15), em Apucarana, norte do Paraná.

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O suspeito foi preso mediante mandado de prisão cumprido por policiais da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana.

