Polícia Civil prende homem foragido por tráfico e associação criminosa
Mandado de prisão foi cumprido por policiais da 17ª Subdivisão Policial (SDP).
Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 18:34:17 Editado em 15.06.2026, 18:34:11
17ª Subdivisão Policial, em Apucarana - Foto: TNOnline/Cindy Santos/Arquivo
Um homem de 31 anos, foragido da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, foi preso na tarde desta segunda-feira (15), em Apucarana, norte do Paraná.
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O suspeito foi preso mediante mandado de prisão cumprido por policiais da 17ª Subdivisão Policial (SDP) e encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana.