Polícia Civil prende foragido com diversas passagens em Apucarana





Um homem considerado foragido da Justiça foi preso na manhã desta terça-feira (2) por agentes do Setor de Inteligência da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana. A prisão ocorreu na Vila Apucaraninha. O detido possui um vasto histórico criminal.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Motoristas salvam homem com andador de ser atropelado por trem; veja vídeo



A operação teve início após a polícia receber a informação de que o homem estaria escondido na cidade. A equipe consultou o Banco Nacional de Mandados de Prisão e confirmou a existência de uma ordem judicial expedida pela 1ª Vara Criminal da comarca.

"Os agentes consultaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão, verificaram a expedição do mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana e iniciaram as diligências com a finalidade de localizar esse cidadão", explicou o delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais se deslocaram até a Vila Apucaraninha, bairro onde o suspeito residia, e montaram vigilância. O homem foi avistado em frente a uma residência suspeita e, imediatamente, recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado à unidade policial para o registro do boletim de ocorrência e, em seguida, transferido para a cadeia pública local.





Delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues - Foto: Reprodução TNOnline Delegado-chefe da 17ª SDP, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues - Foto: Reprodução TNOnline

O homem detido já é um "velho conhecido" das autoridades de segurança. De acordo com o delegado, o mandado de prisão foi motivado por uma regressão de regime, indicando que o indivíduo descumpriu as regras do regime penal em que se encontrava.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele (homem preso) tem passagens pela prática do crime de roubo, resistência, lesão corporal... Já era um indivíduo conhecido da polícia", destacou o delegado Marcus Felipe.