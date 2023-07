Polícia Civil prende em Apucarana integrantes de organização criminosa

Siga o TNOnline no Google News

Em uma ação realizada simultaneamente em Apucarana e Mandaguari, no norte do Paraná, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu na quinta-feira (13) sete pessoas durante operação deflagrada contra uma organização criminosa envolvida em roubos em subestações.

Dentre os presos, cinco foram detidos por cumprimento de mandado de prisão preventiva, um homem autuado em flagrante por tráfico de drogas e uma mulher autuada por posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos. Em um dos alvos, em Apucarana, os policiais civis apreenderam 240 gramas de maconha, autuando em flagrante um homem por tráfico de drogas. Além disso, foram localizados objetos roubados e o veículo utilizado nos crimes.

Em Mandaguari, foi apreendida uma arma de fogo com numeração suprimida e presa uma mulher em flagrante. Um dos suspeitos, marido da mulher autuada, não foi localizado e está foragido.

Também foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva em Apucarana, sendo que dois indivíduos já estavam presos na cadeia pública do município por outros crimes.

INVESTIGAÇÃO - De acordo com o delegado Laércio Fahur, as diligências duraram cerca de três meses. Os crimes ocorreram em subestações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), nas áreas rurais em Maringá e Londrina.

“O objetivo do grupo criminoso era subtrair objetos, armas de vigilantes e veículos. Em uma das oportunidades, os suspeitos levaram até micro-ondas e roubaram uma das chácaras vizinhas da subestação”, afirma Fahur. As investigações continuam a fim de localizar outros envolvidos.

DENÚNCIAS - A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

