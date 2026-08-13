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CUMPRIMENTO DE MANDADO

Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado por maus-tratos a animais

Suspeito de 30 anos foi localizado na Vila Formosa após regressão de regime motivada por descumprimento de condições judiciais

Escrito por Da Redação
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Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado por maus-tratos a animais
Autor Delegacia da Polícia Civil de Apucarana - Foto: TNOnline

A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, cumpriu na tarde desta quinta-feira (13) mandado de prisão em desfavor de um homem de 30 anos, localizado no município de Apucarana, pela prática do crime de maus tratos a animais.

-LEIA MAIS: Aluno negro denuncia ofensas e cânticos racistas na Unespar de Apucarana (PR)

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A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Curitiba, em razão de suspensão de regime, no âmbito de processo de execução penal. Conforme consta no mandado, a decisão decorre de descumprimento das condições impostas no regime fixado e da necessidade de apuração de falta grave.

Após diligências, policiais da Delegacia de Apucarana localizaram o procurado em uma residência situada no bairro Vila Formosa, onde foi realizada a abordagem e cumprida a ordem judicial. O homem não ofereceu resistência à ação policial.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado para as providências legais cabíveis, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

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Apucarana direitos dos animais maus tratos notícias locais polícia civil
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