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MANDADO CUMPRIDO

Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado por homicídio qualificado

Mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Londrina após regressão para o regime fechado; homem foi localizado por agentes da 17ª SDP nesta terça

Escrito por Da Redação
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Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado por homicídio qualificado
Autor Preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana - Foto: TNOnline

A 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana, cumpriu, na tarde desta terça-feira (18) mandado de prisão expedido em desfavor de um homem condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana e Defesa Civil orientam população sobre temporais

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A ordem judicial foi expedida pela Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios de Londrina, em razão da regressão cautelar do regime semiaberto para o regime fechado. Conforme consta do mandado, o condenado possui pena restante de 12 anos e 8 meses de reclusão.

Após receberem informações acerca do paradeiro do procurado, Agentes de Polícia Judiciária da Delegacia de Apucarana realizaram diligências para localizá-lo. Durante os trabalhos, a equipe conseguiu encontrar o indivíduo em uma residência situada no Jardim Marissol, em Apucarana.

No local, o condenado foi cientificado da existência do mandado de prisão e recebeu voz de prisão, sendo, na sequência, conduzido à Delegacia de Polícia de Apucarana para a realização dos procedimentos legais pertinentes.

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Após as formalidades de praxe e a comunicação do cumprimento da ordem judicial, o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso com o cumprimento das decisões judiciais, a localização de pessoas procuradas pela Justiça e a promoção da segurança da população.

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Apucarana homicidio polícia civil Prisão segurança pública
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