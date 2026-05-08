Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado a 35 anos de prisão

A Polícia Civil do Paraná, por meio dos agentes do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, cumpriu no final da tarde de quinta-feira (07) um mandado de recaptura em desfavor de investigado, de 44 anos, foragido do sistema penitenciário.

-LEIA MAIS: Ratinho Jr. vem a Apucarana nesta sexta-feira para anunciar curso medicina da Unespar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A prisão ocorreu no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana, após diligências investigativas realizadas por Agentes da Polícia Civil, que obtiveram informações sobre o paradeiro do procurado. Durante as averiguações, foi confirmado que havia em desfavor do indivíduo mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina/PR.

Segundo consta no mandado judicial, o capturado possuía pena remanescente superior a 35 anos de prisão, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após a localização do foragido na residência indicada, foi dado cumprimento à ordem judicial, sendo o preso encaminhado à sede da 17ª SDP para os procedimentos de polícia judiciária e posterior remoção à Cadeia Pública local.