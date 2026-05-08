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MANDADO DE PRISÃO

Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado a 35 anos de prisão

Ele tem sentença por tráfico de drogas; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 12:11:46 Editado em 08.05.2026, 12:11:41
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Polícia Civil prende em Apucarana homem condenado a 35 anos de prisão
Autor Delegacia da PC-PR em Apucarana - Foto: TNOnline

A Polícia Civil do Paraná, por meio dos agentes do Setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, cumpriu no final da tarde de quinta-feira (07) um mandado de recaptura em desfavor de investigado, de 44 anos, foragido do sistema penitenciário.

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A prisão ocorreu no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana, após diligências investigativas realizadas por Agentes da Polícia Civil, que obtiveram informações sobre o paradeiro do procurado. Durante as averiguações, foi confirmado que havia em desfavor do indivíduo mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina/PR.

Segundo consta no mandado judicial, o capturado possuía pena remanescente superior a 35 anos de prisão, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após a localização do foragido na residência indicada, foi dado cumprimento à ordem judicial, sendo o preso encaminhado à sede da 17ª SDP para os procedimentos de polícia judiciária e posterior remoção à Cadeia Pública local.

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